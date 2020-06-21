Son dakika haberleri! Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi... Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

Son dakika haberleri! Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
21.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:43

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunmasıamacıyla, Kabataş ilçesi Belen Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, bu gece itibarıyla mahallede giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtilerek, "Korona virüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ordu ili Kabataş ilçesi Belen Mahallesi'nde 21 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan girişve çıkışların kapatılmasına, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların ivedilikle planlanması ile uygulanması veuygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınankararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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