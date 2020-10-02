Son dakika haberleri | Ordu'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Ordu'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

02.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:54
Son dakika haberleri | Ordu'da bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Hüsem'in kullandığı 52 FA 279 plakalı otomobil, Liman mevkisinde bir otelin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüsem'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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