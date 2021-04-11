Son dakika haberleri... Ordu'da âtıl araziler üretime kazandırılıyor
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Son dakika haberleri... Ordu'da âtıl araziler üretime kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Ordu'da âtıl araziler üretime kazandırılıyor

Bir son dakika haberine göre Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü, ilçelerde atıl durumda kalan arazilerin üretime kazandırılması amacıyla üreticilere sertifikalı tohum dağıtımına devam ediyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü, ilçelerde atıl durumda kalan arazilerin üretime kazandırılması amacıyla üreticilere sertifikalı tohum dağıtımına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde atıl durumda kalan arazilerin Değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Nisan ayının ilk 10 gün içerisinde 13 ilçede toplam 100 ton sertifikalı patates tohumluğu dağıtımı yapıldı. Bu tohumlar ile 400 dekar atıl tarım arazisinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Yem bitkisi üretimi arttırılacak

Öte yandan ilçe arazilerinin toprak durumu ele alınarak yapılan dağıtımlar kapsamında üreticilere yonca ve korunga tohumları dağıtılıyor. Hayvanların yem bitkisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Mesudiye ilçesinde bin 650 dekar alanda üretim yapılması için 131 çiftçiye 26 ton korunga tohumu, Akkuş ilçesinde 400 dekar alanda üretim yapılması için 40 üreticiye toplam 2 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tohum dağıtımları ile 2 bin dekar atıl tarım arazisi üretime kazandırılmış olacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:12:47. #1.15#
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