Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor
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Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberi: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Başkan Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalara bir yenisi daha eklenerek atıl durumdaki tarım arazilerine ekilmek üzere üreticilere 15 ton tohum dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. Kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, Pekin ördeği, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.

19 ilçede üretim yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile atıl arazilerin üretime katkı vermesi sağlanıyor. Proje kapsamında atıl arazilerde uygulanmak amacıyla fındık tarımının daha az yapıldığı Akkuş ve Mesudiye başta olmak üzere 19 ilçede üreticilere yeşil mercimek, mısır, nohut, 4'lü karışım kaba yem, soya ve kabak olmak üzere yaklaşık 15 ton tohum dağıtıldı.

2020'de 60 tona yakın tohum dağıtıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde de Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 30 ton korunga, 20 ton siyez buğdayı ve 6 ton 750 kilogram yonca tohumu dağıtılmıştı. - ORDU

Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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