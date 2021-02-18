Son dakika haberleri! Ordu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Ordu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

18.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:06
Son dakika haberleri! Ordu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Ordu'da buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun yönünden Samsun istikametine giden Gürcistan uyruklu Amiran Lakabatze yönetimindeki BB 694 BK plakalı tır, buzlanma nedeniyle Perşembe Bolaman Yolu Doğan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak Asarkayası Tüneli girişindeki bariyerlere çarptı.

Bu sırada kazayı fark eden ancak buzlanan yolda kontrolden çıkan iki tır, iki minibüs, bir otomobil ve bir kamyonet de duramayarak kazaya karıştı.

Zincirleme kazada, kamyonette bulunan Sabri Tiryaki ile Taliye Dağkip, yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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