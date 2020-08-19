Son dakika haberleri: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, trafik kazası geçirdi: 2'si çocuk, 5 yaralı Bir son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bulunduğu otomobil, Kırıkkale'de kavşaktan karşı yola geçmek isteyen otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bulunduğu otomobil, Kırıkkale'de kavşaktan karşı yola geçmek isteyen otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Işıklar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de içerisinde bulunduğu Alparslan D. idaresindeki 34 NZ 5252 plakalı otomobil, kavşaktan karşı yola geçmek isteyen İbrahim D. idaresindeki 06 AK 8741 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile makam şoförü Alparslan D. ve diğer otomobildeki E.N.D. (6), F.D. (10), Ü.Y.D. (38) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Başkan Güler'in kolunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Güler, 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket ediyordu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA