Son dakika haberleri: Opet Fuchs'tan madeni yağ sektöründe online satış uygulaması
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Son dakika haberleri: Opet Fuchs'tan madeni yağ sektöründe online satış uygulaması

05.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:28
Son dakika haberleri: Opet Fuchs'tan madeni yağ sektöründe online satış uygulaması

Son dakika ekonomi haberi... Opet Fuchs'un online satış platformu Fullcheck Shop ile geleneksel madeni yağ pazarında aracı olmadan müşterilere direkt ürün ve hizmet sunma dönemini başlattığı bildirildi.

Opet Fuchs'un online satış platformu Fullcheck Shop ile geleneksel madeni yağ pazarında aracı olmadan müşterilere direkt ürün ve hizmet sunma dönemini başlattığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk online madeni yağ platformu Fullcheck Shop'ta her marka ve model araca uygun madeni yağ satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs Satış ve Pazarlama Direktörü Erçin Bıyık, söz konusu uygulamayla madeni yağ sektöründe bir ilke imza attıklarını belirterek, "Tüm şirket stratejilerimiz, iş modellerimiz ve mevcut süreçlerimizi modern ve çevik dijital alt yapılarla destekleyerek birçok proje hayata geçirmiştik. Fullcheck Shop e-ticaret platformu ile de perakende satış noktalarına ve özel servislere direkt üreticiden alışveriş yapma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fullcheck Stop'un özel servis, perakende satıcı, ticari ve istasyon müşterilerine özel olarak açıldığı vurgulanan açıklamada, her marka ve model araca uygun madeni yağ satışının gerçekleştirildiği sitenin müşterilere 7/24 sipariş verme kolaylığı, üreticiden direkt alışveriş imkanı, 'tık'la harca, kredi kartına taksit seçenekleri gibi kolaylıklar sunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, müşterilerin siteye özel günlük, haftalık, aylık özel kampanyaların yanı sıra sadakat sistemi, 'Aldıkça kazan', bedava kargo gibi avantajlı uygulamalardan yararlanma imkanı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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