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Son dakika haberleri! ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor

Son dakika haberleri! ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine devlet ve hayırseverler tarafından yaptırılan 24 okul binası, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulların yerine devlet ve hayırseverler tarafından yaptırılan 24 okul binası, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 17 okul ve kurum binasının yerine depremin hemen ardından kentin farklı mahallelerinde yapımına başlanan 24 okulun inşası ile orta ve hafif hasar gördüğü için güçlendirme çalışması yapılan 12 okuldaki inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kentteki derslik ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan 24 okul, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşturulacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen deprem ve sonrasındaki sarsıntıların etkisiyle ağır hasar gördüğü için 17 okulun yıkıldığını belirtti.

Yıkılan okulların yerine devlet yatırım ve il yatırım programı kapsamında ve hayırseverlerin destekleri ile TOKİ ve yüklenici firmalar aracılığıyla 34 okul yapılması için çalışma başlatıldığını, bunlardan 24'ünün teslim aşamasına geldiğini, 10'unun ise ihale aşamasında olduğunu ifade eden Gürtürk, şunları dile getirdi:

"24 okulumuzun tamamı eylül itibarıyla teslim edilmiş olacak, bunların haricinde kalan 10 okulumuzu da yine 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime açacağız. Yine bunların haricinde ilçelerimizde 40 daireli öğretmen lojmanlarımız, 100 kişilik pansiyonumuz, 50 kişilik öğretmen evimiz ve 2 spor solunumuz ile birlikte yaklaşık 52 yatırımı, 360 milyon değerindeki bu yatırımları Elazığımız için gerçekleştirmiş olacağız."

"12 okulumuzun güçlendirmesini bitirdik"

Gürtürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen mevcut işlerin bir an önce bitirilmesi için yüklenici firmaların büyük bir gayret ve özveriyle çalıştığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında depremde orta ve hafif hasar gören 12 okul ile yapılan incelemeler sonucunda güçlendirme ihtiyacı duyulan 15 okul ve kurum binasında da çalışmalara başlandığını aktaran Gürtürk, şunları söyledi:

"Güçlendirme çalışmaları kapsamında 12 okulumuzun güçlendirmesini bitirdik, 15 okulumuzun güçlendirilmesine de devam ediliyor. Bunların da 6 Eylül itibarıyla büyük bir kısmı teslim edilecek. Temennimiz okullarımızın 6 Eylül'de açılması, tabii bunu söylerken de şunu unutmamamız gerekir, yine salgın devam ediyor. Bizim de maske, mesafe ve hijyen kurallarına en üst seviyede uymamız gerekir ki okullarımızı açabilelim. Okullarımızın açılması ancak bizim kurallara uymamızla gerçekleşecek. Temennimiz bu salgın sürecinin azalması, okullarımızın 6 Eylül itibarıyla da açılması. Elazığ'da en güzel şekilde yenilenmiş ve yeni yapılan okullarımızla eğitim ve öğretime devam edeceğiz."

"Devletimiz en iyisini yapmak için çaba ve gayret sarf ediyor"

Gürtürk, 24 Ocak depreminin hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm bakanların kentteki yaraların sarılması için her daim yanlarında olduklarını kaydetti.

Verilen desteklerle Elazığ'ın farklı noktalarında daha modern ve kullanışlı okulların yükseldiğini vurgulayan Gürtürk, şöyle devam etti:

"Okullarımız zamanın durumuna uygun olarak geniş salonları, yeni donatıları, iletişim ağlarının en üst seviyede olması, kantinleri, spor salonları, kütüphaneleri ve diğer donatıları ile gerçekten en üst seviyede yapıldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı, okullarımızı en güzel şekilde yaptılar. Biz de bunların içini zamanın yapısına uygun olarak donattık ve donatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte okullarımızı en güzel şekilde yapan devletimize ve hayırseverlere, destek sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her şey öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için, devletimiz en iyisini yapmak için çaba ve gayret sarf ediyor. Bu modern okullarımızda öğrencilerimiz en güzel şekilde eğitim ve öğretimlerini devam edecekler inşallah."

Yapımı tamamlanan okullardan Mustafa Kemal Ortaokulunda telafi eğitimi alan öğrencilerden Nisa Naz Buran, 24 Ocak depreminde ağır hasar gören eski okullarının yerine yapılan yenisini çok beğendiğini söyledi.

Öğrencilerden Nehir Bişi ise yeni okulunu çok güzel ve modern bulduğunu ifade etti.

Eylül Baskal da yeni okulun geniş sınıflara ve büyük bir spor salonuna sahip olduğunu dile getirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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