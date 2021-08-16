Son dakika haberleri... Onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Son dakika haberleri... Onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Son dakika haberleri... Onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 75 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik Yahudiler Harem-i Şerif'te "Talmudik ayin" düzenlemeye çalıştı.

İsrail polisi 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polislerinin Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda 3 Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldığını bildirdi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor. Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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