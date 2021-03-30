Son dakika haberleri... Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
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Son dakika haberleri... Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmana yemek siparişini teslim eden kuryenin motosikletini gasp eden ardından da elektronik eşya satışı yapan bir mağazayı soyan iki şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamerasını görüntüsünü izlemesi ile yakalandı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmana yemek siparişini teslim eden kuryenin motosikletini gasp eden ardından da elektronik eşya satışı yapan bir mağazayı soyan iki şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamerasını görüntüsünü izlemesi ile yakalandı.

Çorlu'da bir restoranda kurye olarak çalışan V.Ç. adlı kişinin sipariş tesliminin ardından önünü kesen iki kişi bıçakla tehdit ettikleri kuryenin cüzdanını ve motosikletinin anahtarını alarak kayıplara karıştı.

Kuryenin durumu bildirmesi ile harekete geçen polis aynı gece ilçede faaliyet gösteren bir elektronik eşya mağazasından yaklaşık 70 bin liralık malzeme çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlığın motosikletle gelen iki kişi tarafından yapıldığını tespit eden polis ekipleri restoran kuryesini gasp eden şüpheliler ile hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduklarını belirledi.

İki ayrı mahalledeki 50'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin cezaevinden yeni tahliye edilen E.E. ile O.S. olduğunu tespit etti.

Şahısların adresini tespit eden polis evlere eş zamanlı olarak baskınlar düzenledi.

Baskınlarda çalınan elektronik cihazların bir kısmı, gasp edilen motosiklete ait ruhsat, kuryenin cüzdanı ve ehliyeti ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden E.E.'nin 26, O.S.'nin de 29 ayrı suç kaydı bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli yeniden demir parmaklıklar ardına konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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