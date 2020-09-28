Önce kameralara sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Önce kameralara sonra polise yakalandı

28.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:22

Önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.

Önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesi Yeditepe mahallesinde gerçekleşti. 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı
Önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Çağla Şikel Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Önce kameralara sonra polise yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:22:09. #1.15#
title