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Son dakika haberleri | Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü Kocaeli'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 2 el ateş ederek öldürdükten sonra canına kıydı.

KOCAELİ (İHA) - Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı

Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 2 el ateş ederek öldürdükten sonra canına kıydı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşını yanına alan Güzin Çetin, bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinden habersiz yaşadıkları eve eşya almaya gitti. Eve gelen ikili, kapıyı açtıklarında ise büyük şok yaşadı. Evde bulunan Turgay Çetin, kapıyı açar açmaz Güzin Çetin'in arkadaşını dışarıya doğru itti, ayrı olduğu eşini ise içeri aldı. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Çetin, bir süre eşi ile boğuştuktan sonra silahını çekerek Güzin Çetin'e iki el ateş etti. Kafasına isabet eden iki kurşun ile yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Turgay Çetin de aynı silahı kafasına doğrultularak intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı

Son dakika haberleri | Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı

Son dakika haberleri | Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı

Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Son Dakika Haberleri

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