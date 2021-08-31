Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN
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Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, onarım yapılan bir spor salonunun içindeki elyaflar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, onarım yapılan bir spor salonunun içindeki elyaflar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde onarıma alınan bir kapalı spor salonunun içerisinde bulunan elyaflar, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan siyah duman çevrede korku yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN
Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN
Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN
Son dakika haberleri... ONARIM YAPILAN SPOR SALONUNDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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