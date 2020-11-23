Son dakika haberleri! Ön bacakları kesilmiş köpekle ilgili 3 gözaltı
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Son dakika haberleri! Ön bacakları kesilmiş köpekle ilgili 3 gözaltı

23.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:53
Son dakika haberleri! Ön bacakları kesilmiş köpekle ilgili 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'un Havza ilçesinde ön bacakları kesilmiş halde bulunduğu iddia edilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde ön bacakları kesilmiş halde bulunduğu iddia edilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön iki bacağı kesilmiş halde bulunduğu iddia edilen ve tedavi altına alınan köpekle ilgili Havza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Edinilen bilgiye göre, Havza Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu köpeğin tavuklara zarar verdiği iddiasıyla tüfekle vurulduğu, ön iki ayağının kemiklerinin kırılıp sadece deri kalması üzerine sahibinin komşusu tarafından bacaklarının kesildiği ortaya çıktı. Köpeğin tüfekle vurulmuş halde bulunduğunda götürüldüğü veteriner ile parada anlaşamadıkları, belediyenin de sahiple hayvanlara sahip çıkmaması üzerine köpeğin sahibinin çaresiz kalıp ağrı keseci krem sürüp kırılan ve sadece deri kalan köpeğin bacaklarını kesmek zorunda kaldıkları tespit edildi. Havza Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sapmasında 3 kişinin gözaltına alınması talimatı verdiği öğrenildi. Polisteki ifadesinin ardından 1 kişinin serbest bırakıldığı, 2 kişinin de adliyeye sevk edildiği kaydedildi. Savcıya ifade verin 1 kişinin savcılık tarafından 1 kişinin de adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, köpeğe Samsun Valiliğin sahip çıktığı ve sahibinden alınan köpeğin bakımını HAYTAP'ın üstlendiği öğrenildi.

Köpeğin sahibi ve komşusun ise idari yönden ceza uygulanacağı ileri sürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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