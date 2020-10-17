Son dakika haberleri | Ömer Çelik: Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak
17.10.2020 00:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:58
Son dakika haberleri: Ömer Çelik: Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor.
Ömer Çelik: Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü