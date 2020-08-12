Son dakika haberleri! Ölümüne mesafesiz maskesiz "kılıçlı kalkanlı" gösteri
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Son dakika haberleri! Ölümüne mesafesiz maskesiz "kılıçlı kalkanlı" gösteri

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı.

Son dakika haberleri! Ölümüne mesafesiz maskesiz
12.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:01

Bursa'da bir iş yeri açılışında kılıçlı kalkanlı yapılan gösteriye onlarca vatandaş katıldı.

Türkiye'nin günlük korona virüsü tablosuna göre dün bin 182, bugün ise bin 193 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayısına karşı vatandaşları korona virüsüne karşı uyarmaya devam ediyor.

Bursa'da ise sosyal mesafe uyarıları dikkat edilmedi. Daha önceki görüntülerde binlerce kişinin kol kola girerek halay çektiği görüntülerle gündeme gelen şehirde, bu kez de yabancı uyruklu vatandaşların açılışını yaptığı iş yeri önünde kılıçlı kalkanlı onlarca kişiye gösteri yapması dikkat çekti.

Osmangazi ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşlara ait işletmenin açılışında kılıçlı, kalkanlı gösteri düzenledi. Yöresel kıyafetleri ile dans eden ekip ve onları izleyen vatandaşların maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar sosyal medyada tepki çekti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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