Son dakika haberleri... Ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar adına fidan diktiler
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Son dakika haberleri... Ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar adına fidan diktiler

Son dakika güncel haberine göre ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi Çevre Günü'nde de ölümleriyle yürekleri dağlayan çocukları unutmadı.

Son dakika haberleri... Ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar adına fidan diktiler
06.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi Çevre Günü'nde de ölümleriyle yürekleri dağlayan çocukları unutmadı. Ekip, Kent Ormanı'nda çocuklar adına birer fidan dikti.

PALTİM ekibi, aralarında Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta başı taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel'in de bulunduğu, ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun anısına Kent Ormanı'na birer fidan dikti. Öldürülen çocukların fotoğraflarının işlendiği siperlikleri takarak, fidanları Belediye Başkanı Sunar ile birlikte toprakla buluşturan PALTİM ekibi, duygulu anlar yaşadı. 

AK Parti merkez Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve PALTİM ekibi ile birlikte fidan diken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bugün dünya çevre günü. Çevre hassasiyetinin üst düzeyde olması, toplumsal duyarlılığımızın artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Böylesine anlamlı bir günde acıları ile yüreğimizde, anıları belleğimizde olan çocuklarımızı 23 Nisan'da anmıştık. Bugün de isimlerinin verildiği çam fidanlarını kent ormanında toprakla buluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeri bizde ayrıdır. Kapımız onlar için sonuna kadar açık. Bizden ne istekleri olursa anında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Umarız hiçbir çocuğumuzun burnu dahi kanamaz" diye konuştu.

Eren Bülbül'ün fotoğrafının bulunduğu siperliği giyerek, onun adına bir fidan diken PALTİM görevlisi Murat Boyacı ise, "Terör, cinsel istismar ve şiddet sonucu yaşamını yitiren küçük kardeşlerimizin adına birer fidan diktik. Onların isimlerini diktiğimiz fidanlarda yaşatacağız. Ben de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adına fidan diktim. Bu da benim için onur ve gurur verici" dedi


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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