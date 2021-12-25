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Son dakika haberleri | Ölüme direksiyon başında yakalandı

Son dakika haberleri | Ölüme direksiyon başında yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Hayal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0483 plakalı özel halk otobüsü şoförü Adnan Serindere (61), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yolcusu bulunmayan otobüsü durduran Serindere bir süre sonra koltuğunda baygınlık geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Serindere'ye ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınan Adnan Serindere, en yakın hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şoför Adnan Serindere, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Ölüme direksiyon başında yakalandı

Son dakika haberleri | Ölüme direksiyon başında yakalandı

Son dakika haberleri | Ölüme direksiyon başında yakalandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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