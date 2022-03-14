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Ölümden saniyelerle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ölümden saniyelerle kurtuldular

Muş'ta 6 katlı bir binanın çatısından düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 6 katlı bir binanın çatısından düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi 176. Sokaktaki 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi büyük bir gürültüyle düştü. O sırada yoldan geçen 3 vatandaş kütlenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, karın düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Furkan Aslan, "Burada esnafım. Büyük bir gürültü sesi duyunca dışarı çıktım. Çatıdan kar düştüğünü fark ettim ve o sırada buradan geçen 3 kişi kıl payı kar kütlesinden kurtuldu" dedi.

(Uğur Ulu/ İHA)

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Ölümden saniyelerle kurtuldular

Ölümden saniyelerle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muş, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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