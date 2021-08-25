Son dakika haberleri! Ölümden kıl payı kurtuldular

Son dakika haberi... Söke Yenidoğan mahallesinde bir kamyonet kanala düşmekten son anda kurtuldu.

Söke Yenidoğan mahallesinde bir kamyonet kanala düşmekten son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kanalın başında mahsur kalan araç içerisindeki 3 kişi ile birlikte kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi yakınlarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisindeki 3 kişi ile seyir halinde iken bir kamyonet yoldan çıkarak sulama kanalına yöneldi. Kanala düşmek üzere olan aracı bulunduğu yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı