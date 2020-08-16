Son dakika haberleri: Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar

Son dakika 3. sayfa haberi... Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar Ümraniye'de bir sitede oturan Şengül ailesi, sürekli gürültü yapan, uyardıklarında da kapıya dayanarak ölümle tehdit eden üst komşuları nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınmak zorunda kalıyor.

16.08.2020 02:56 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:02

Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar

İSTANBUL - Ümraniye'de bir sitede oturan Şengül ailesi, sürekli gürültü yapan, uyardıklarında da kapıya dayanarak ölümle tehdit eden üst komşuları nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınmak zorunda kalıyor. Aile, komşularından kendilerini korumak için biber gazıyla geziyor.

1995 yılından beri aynı evde oturan Şengül ailesinin hayatı, üst kat komşuları yüzünden zehir oldu. İddiaya göre, komşuları çok gürültü yapıyor ve uyarıldığında da kapıya dayanarak aileyi tehdit ediyor. Emniyet güçleri hasta raporu olduğu için "Bir şey yapamayız" deyip bırakıyor. Kaymakamlıktan da bir sonuç alamayan aile, çareyi taşınmakta buldu.

Apartman kapısını kırmaya çalıştı

Şengül ailesi, en ufak bir ikazda kapıya dayanan ve tehditler savurup hakaret eden komşularını kayıt altına aldı. Saldırı anı cep telefonuyla kaydedildi. Kapıya dayanan üst kattaki komşu ailenin kapısını kırmaya çalışma anı cep telefonuyla kaydedildi.

"Kendi evimizden taşınmak zorunda kalıyoruz"

Aile üyelerinden Mehmet Şengül, üst kat komşuları yüzünden 25 senedir oturdukları kendi evlerinden taşınmak zorunda olduklarını söyledi. Şengül, "Benim kendisiyle tanışıklığım yok. Yönetici olduğum için sadece annesiyle görüşüyordum. Çok gürültü çıkartıyor ve rahatsız oluyoruz. Uyardığımız zaman kapımıza dayanıp tehdit ve hakaret ediyor. Defalarca şikayetçi olmamıza rağmen çözüm bulunamadı çünkü engelli raporu var. Bizi bıçaklamaya teşebbüs etmesine rağmen serbest kaldı. Bize taşınmaktan başka çare bırakmadılar" dedi.

"Kendi kendime söylenirken sinirlenip kapıya dayandı"

Mehmet Şengül'ün annesi de, yaşanılanlardan oldukça rahatsız. Kendilerini güvende hissetmediklerini belirten, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Üst balkondan halı sarkıtmışlardı, o da rüzgarda cama vurup ses yapıyordu. Balkonda kendi kendime bu durumla ilgili söylenirken beni duymuş galiba. Bağırıp çağırmaya başladı. Daha sonra kapıya dayandı. Kendimi banyoya kilitleyip polisi aradım."

"Artık çözüm bulunsun"

Şengül ailesi, 25 yıldır oturdukları kendi evlerinden taşınmak istemeseler de kendilerini buna mecbur görüyorlar. Çünkü yıllardır kendilerine kabus olan üst kat komşuları hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Aile, yetkililerden çözüm bekliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Magazin
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok Magazin
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak Spor
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı 3. Sayfa
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Güncel
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Güncel
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Facianın eşiğinden dönüldü! Dinamit yüklü kamyon takla attı: 2 ölü
Facianın eşiğinden dönüldü! Dinamit yüklü kamyon takla attı: 2 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Düğün Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ölüm tehditleri aldıkları komşusu nedeniyle 25 senelik evlerinden taşınıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 03:08:24. #1.14#
title