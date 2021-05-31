Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı Kaybolmasının ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan bilgisayar mühendisini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunun ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan...

Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaybolmasının ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan bilgisayar mühendisini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı

ANTALYA - Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunun ardından 18 gün sonra falezlerde cesedi bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde görevli, bilgisayar mühendisinin cenazesi yakınları ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz 10 Mayıs tarihinde babasını ziyaret etmek için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 47 yaşındaki Çağrı Sertaç Kesici'nin cansız bedeni 3 gün önce, Şirinyalı Mahallesi falezlerde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kayalık alandan çıkarılan Kesici'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kesici'nin cenazesinin alınmasına çok sayıda mesai arkadaşı geldi. Sevenlerinin bir çoğunun ağladığı görüldü. Çağrı Sertaç Kesici'nin fotoğrafı cenaze aracının önüne konulurken, sevenleri ve ailesinin araç morgtan ayrıldı. Kesici'nin cenazesinin Konyaaltı ilçesindeki Hurma Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Ölü bulunan bilgisayar mühendisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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