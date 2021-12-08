Son dakika... Oltu Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Oltu Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

ERZURUM - Oltu Devlet Hastanesi'nde hastane personelinin de katılımıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Her türlü yangın faciasına karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olmak için her yıl düzenli olarak personele yangın tatbikatı yaptırılıyor.

Oltu Devlet Hastanesi Personel Şefi Sivil Savunmadan sorumlu Resul Zengin kontrolünde başlatılan yangın tatbikatı Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri ve hastane personeli katılımı ile uygulamalı yangın söndürme çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Salih Keskin, "2021 yılı deprem ve yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik genel olarak yangın, deprem, sel gibi hayatımızın gerçekleri bu gibi durumlarda hazırlıklı olmak tedbirli olmak bizlerin görevi her yıl düzenli olarak yaptığımız tatbikatlarla hem eksiklerimizi görüyoruz hem de daha hızlı koordine olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple bu gibi felaketlerde can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefliyoruz tatbikatta görev alan itfaiye ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikat esnasında Oltu Devlet Hastanesinden hasta almaya gelen hava ambulansında tatbikata katıldı. Tatbikat gerçeğini aratmadı.