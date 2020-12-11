Son dakika haberleri | Olta balıkçılığı yapanlara yönelik önemli korona virüs kararı
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Son dakika haberleri | Olta balıkçılığı yapanlara yönelik önemli korona virüs kararı

11.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:41
Son dakika haberleri | Olta balıkçılığı yapanlara yönelik önemli korona virüs kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentteki göl, gölet ve sulak alanlarda yapılan olta balıkçılığında balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması yönünde karara verildi.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentteki göl, gölet ve sulak alanlarda yapılan olta balıkçılığında balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması yönünde karara verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüsün yayılımın önlenmesi konusunda bir dizi karar alındı. Olta balıkçılığı konusunda alınan kararda amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapan kişiler uyarılarak, "Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına karar verildi. Ayrıca belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikazlar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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