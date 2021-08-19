Son dakika haberleri... "Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek"
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Okullar ve üniversiteler için gereken PCR testleri Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek."
-İHA-
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı