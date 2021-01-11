Bingöl'de, okullarda İstiklal Marşı okundu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, Bingöl'deki okullarda bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni haftaya başlanırken, tüm okullarda bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması kararının ardından Bingöl'deki okullarda da tören yapıldı. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi'ndeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Saat 10.00'da İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle uzun süredir yan yana okunamadığını belirterek, "Okullarımıza özlem duyuyorduk. Pazartesi sabahları ve cuma akşamları, okulumuzda İstiklal Marşı'nı bir daha okuma isteği doğdu. Biraz da olsa özlemimiz giderilmiş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL