Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi
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Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi

24.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:37

Son dakika gelişmesine göre Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir okulun çatı kısmında çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, olay yerine ulaşan ekipler dumanın yangın kaynaklı olmadığını tespit etti.

Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir okulun çatı kısmında çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, olay yerine ulaşan ekipler dumanın yangın kaynaklı olmadığını tespit etti.

Olay, dün gece saatlerinde Hasan Reis Bulvarı üzerinde bulunan Rahime Bilici İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezi sistem ile ısıtılan okuldan aşırı duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulun bacasından çıkan yoğun dumanları gören ekipler merdiven yardımıyla çatıya çıkıp alevlere müdahale etmek istedi, fakat yangın olmadığını tespit eden ekipler okul görevlisinin de gelmesiyle birlikte kazan dairesini kontrol etti. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Aşırı rüzgar nedeniyle dumanların yoğun olarak çıktığı belirlendi.

Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri! Okuldan yükselen duman ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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