Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz

Son dakika haberi... DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Mustafa Kemal Ortaokulu'nda çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Mustafa Kemal Ortaokulu'nda çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, çocuklara teşekkür etti.

Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yöneticileri ve çocuklar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlamak için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kurulan 'Güvenlik Okul' ihbar hattından kavga çıktığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine okula gelen ekipler, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar polislere kendi duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar ile çiçekleri takdim etti. Polislerin sürprizden dolayı çok memnun oldukları gözlemlendi. Polis memurları, çocuklara polis karakoluna her zaman gelebileceklerini belirterek yaptıkları sürprizden dolayı teşekkür etti.

"Öğrencilerimiz ile polise güvenimizi tazeledik"

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Volkan Koyuncu, Polis Haftası kapsamında vatan için görev yapan polislere moral olması amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizden gelen taleplerin üzerine polis günü için böyle bir etkinlik düşündük. Çocuklarımız polislerle ilgili hissettiklerini, düşündüklerini kağıtlara aktardılar ve polisimize sanki okulumuzda bir kavga varmış gibi güvenli okul hattından ihbarda bulunduk. Hemen polislerimiz olaya müdahil olacak gibi kısa süre içerisinde geldiler. Biz onları okulun içerisinde çiçeklerle öğrencilerimiz ile birlikte karşıladık. Okulun çıkışına denk getirdik ki tüm öğrencilerimiz görsünler çokta güzel bir gün oldu. Polislerimiz ile sohbet ettik. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yaptık. Öğrencilerimiz ile birlikte bir kez daha polise güvenimizi tazelemiş olduk" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı