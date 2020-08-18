Son dakika haberleri | Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Okulla dadanan hırsız yakalandı Gaziantep'te bir okula dadanan hırsız önce güvenlik kamerasına sonrada polise yakalandı.
18.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:25
Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Okulla dadanan hırsız yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okula dadanan hırsız önce güvenlik kamerasına sonrada polise yakalandı.
Şahinbey İlçesi Perilikaya Mahallesinde bulunan bir okulu gözüne kestiren hırsız güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Duvarlara tırmanarak açık olan pencereden içeri giren hırsız çaldığı malzemeleri sırtlayarak okuldan ayrıldı. Bu anlarda güvenlik kameralarına yakalanan hırsız sonrasında polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: İHA