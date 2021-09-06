Son dakika haberleri | Okul önlerinde "maket polisle" önlem
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Son dakika haberleri | Okul önlerinde "maket polisle" önlem

Son dakika haberleri | Okul önlerinde 'maket polisle' önlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından okul önlerinde yaya geçitlerine dikkati çekmek için "maket polis" uygulaması başlatıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından okul önlerinde yaya geçitlerine dikkati çekmek için "maket polis" uygulaması başlatıldı.

İl genelindeki bazı okulların önünde orta refüjlere konulan gerçek boyutlardaki maket polisler sayesinde sürücülerin yayalara öncelik vermesi amaçlanıyor. 23 Nisan Ortaokulu önünde başlatılan uygulamanın zamanla kent geneline yayılması hedefleniyor.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, okullarda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalardan birisinin de maket, model polis uygulaması olduğunu belirterek, "Amacımız, 2019 yılında yürürlüğe giren yaya etkinliğini 2020 ve 2021 yılında başarılı bir şekilde devam ettirdik. Okulların açılmasıyla birlikte aynı şekilde bu başarıyı devam ettirmek için maket modellerimizi bazı okulların önüne ve valilik kavşağına yerleştirmiş bulunmaktayız. Amacımız çocuklarımızın, yayaların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak. Çorum nasıl dünyanın merkezi ise yaya etkinliğinde de, güvenliğinde dünyanın merkezine oturtturmak istiyoruz. Bu kapsamda çeşitli farkındalık etkinlikleri sürdürüyoruz. Maket polis uygulaması vatandaşlardan da olumlu not aldı" dedi. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Okul önlerinde 'maket polisle' önlem
Son dakika haberleri | Okul önlerinde 'maket polisle' önlem
Son dakika haberleri | Okul önlerinde 'maket polisle' önlem
Son dakika haberleri | Okul önlerinde 'maket polisle' önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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