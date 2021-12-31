Son dakika haberleri | Okul müdürünü darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kız kardeşi S.S.'ye (12) tokat attı, diye Okul Müdürü Mustafa Bayram'ı (45) darbettiği iddia edilen Doğukan S. (25), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Side Mahallesi'ndeki Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Mustafa Bayram, havanın yağışlı olması nedeniyle kapıda duran öğrencileri servise binmeleri için uyardı. Bu sırada arkadaşlarıyla şakalaşan S.S.'yi uyaran Bayram, iddiaya göre öğrenciyi azarlayıp, tokat attı. Okula S.S.'yi almaya gelen ağabeyi Doğukan S. de kardeşinin durumu anlatması üzerine okul müdürü Bayram ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Doğukan S., Mustafa Bayram'a yumruk attı. Okuldaki diğer öğretmenler, kavgayı ayırdı. Kaşı açılan Bayram, özel hastaneye giderek tedavi olduktan sonra kendisini darbettiği iddiasıyla Doğukan S.'den şikayetçi oldu.

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