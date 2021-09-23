Son dakika haberleri... Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir önceki gün Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat (6) ve Berat (7) adlı iki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay'nın elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı. Çarpışmanın etkisiyle anne ve çocuklar farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı. İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Ebru Sonkaya'nın cenazesi Varsak mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sonkaya elektrikli bisikletiyle karşıya geçmek isterken, motosiklet hızla bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sonkaya ve çocuklarının sürüklendiği anlar kameralarca kaydedildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

 Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

 Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş

Görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Gökhan Çıra Caner Cindoruk
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Mustafa Demir Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:28:55. #1.12#