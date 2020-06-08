Son dakika haberleri... Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri incelemeye alındı
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Son dakika haberleri... Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri incelemeye alındı

Son dakika güncel haberi: ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulunan ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 81 kutu margarin incelemeye alındı.

Son dakika haberleri... Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri incelemeye alındı
08.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:32

 

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulunan ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 81 kutu margarin incelemeye alındı.ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, 'Marshall Yardımı' olarak bilinen, Türkiye'ye gönderdiği her biri 2,5 kilo ağırlığında 81 kutu margarin, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar tespit edilmesinin ardından tahliye edilen Ağın ilçesindeki 60 yıl önce inşa edilen Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun çatısında bulundu. Ağın Belediyesi, okulun çatısında bulunan margarinleri incelenmesi için Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Analiz ve incelemenin ardından başta üretim tarihleri olmak üzere yağların muhteviyatıyla ilgili açıklama yapılacak.Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, margarinlerin ne zaman ilçeye gönderildiği konusunu araştırdıklarını ifade ederek, Okulun onarım çalışmasını yaptığımız sırada ABD'nin margarinlerini bulduktan sonra muhafazaya aldık. Daha sonra bu yağları, incelenmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne getirip, teslim ettik. İncelemenin sonucu bekliyoruz. Bu yağların 1960'lı yıllarda yollanmış olabileceğini düşünüyoruz dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, yağlarda yapılacak incelemenin sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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