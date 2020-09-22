Son dakika haberleri! Oktay: "Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi...
Son dakika haberi... Oktay: "Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır"
22.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:46
Oktay: "Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır"
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler