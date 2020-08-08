Son dakika haberleri... Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti
Son dakika haberleri... Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret ettiLübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.
08.08.2020 19:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:53
Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti
Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.
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Kaynak: DHA