Son dakika haberleri... Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti Son dakika haberleri... Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret ettiLübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Kaynak: DHA