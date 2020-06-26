Son dakika haberleri | Oktay: "Vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kullanımı yüzde 50 oranında artmıştır" Son dakika haberlerine göre "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye ve...

"Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı"na katıldı. (1) Kaynak: AA