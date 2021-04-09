Son dakika haberleri | Oktay: "Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var"
Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut