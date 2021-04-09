Son dakika haberleri | Oktay: "Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var"
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Son dakika haberleri | Oktay: "Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Son dakika haberleri | Oktay: 'Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var'
Son dakika haberleri | Oktay: 'Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var'
Son dakika haberleri | Oktay: 'Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var'
Son dakika haberleri | Oktay: 'Bugün itibariyle 18 tane Türkiye'de fiili olarak çalışılan aşılarımız var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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