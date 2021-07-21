Son dakika haberleri | Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince yaralandı; 20 gün sonra öldü
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Son dakika haberleri | Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince yaralandı; 20 gün sonra öldü

Son dakika haberleri | Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyince yaralandı; 20 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİT'te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin Tekinalp (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

İZMİT'te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin Tekinalp (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

İzmit'teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Alptekin Tekinalp, 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi. Ancak bu sırada Tekinalp, oksijenin parlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin Tekinalp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin Tekinalp, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Alptekin Tekinalp'in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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