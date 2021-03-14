KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza

14.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:46

Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira cezaKÜTAHYA'da polis ekiplerince bir işyerinde okey oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 50 bin 700 bin lira ceza uygulandı.

Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza

KÜTAHYA'da polis ekiplerince bir işyerinde okey oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 50 bin 700 bin lira ceza uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir işyerine yaptıkları baskında, 13 kişiyi kurulan masalarda okey oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklar tedbirlerini ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:46:50. #1.16#
title