Son dakika haberleri | Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak
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Son dakika haberleri | Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak

19.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Son dakika haberleri | Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak

Son dakika haberlerine göre Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, 17-21 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, 17-21 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışmanın Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonun, federasyonun 2021 yılı koronavirüs riskine karşı ulusal yarışma tedbirleri doğrultusunda düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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