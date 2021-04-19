Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
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Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)

Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BABASINI VURUP, İNTİHAR ETMİŞAntalya'da Osman P. ile oğlu Seyit Ali P.'nin evde ölü bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

BABASINI VURUP, İNTİHAR ETMİŞ

Antalya'da Osman P. ile oğlu Seyit Ali P.'nin evde ölü bulunduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Baba ve oğulun iki gün önce para nedeniyle tartıştığı, dün gece de aynı nedenden tartışma çıktığını değerlendiren polis, Seyit Ali P.'nin kendisine bıçakla saldıran babasını göğsünden tüfekle vurduğunu, ardından doğalgazı açarak yaşamına son verdiğini belirledi.

ANNE İLE 2 KIZININ FERYADI YÜREK BURKTU

Acı haberi alıp eve gelen Gülten P. ile 2 kızı, sinir krizi geçirdi. Gülten P., "Babası 'Seyid oğlum' diye severdi. Ben şimdi nasıl dayanacağım bu acıya, bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında ise iki kız kardeş cenaze aracına sarılarak, "Gardaşım uyan" diye feryat etti. Baba- oğulun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... oğul evlerinde ölü bulundu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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