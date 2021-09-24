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Son dakika haberleri... oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.

İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Adnan Özenoğlu'nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti. Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu'nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.

Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl'de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.


Son dakika haberleri... oğul, 13 gün arayla koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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