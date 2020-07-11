Son dakika haberleri: Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı
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Son dakika haberleri: Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı

Son dakika haberi... Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı Kayseri'de bir ilkokulun idareci ve personelleri okullarını boyadı.

11.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:16

Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı

KAYSERİ - Kayseri'de bir ilkokulun idareci ve personelleri okullarını boyadı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Levent Ünal ve okul personelleri, pandemi sürecinden ardından yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. 6 kişilik ekip, okulun birçok yerini boyayarak yeni döneme hazır hale getirmeye çalışıyor.

Okul personelinin yaptığı çalışmalarla mutlu olduklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi, "Sosyal medya üzerinden arkadaşlarımız yaptığı çalışmalarla ilgili bizleri de etiketlediler ve biz de çalışmalarını gördük. Bu bizleri çok mutlu etti. Ne tür çalışmalar yapıldığını incelemek için, gelip baktığımızda hem idarecilerimiz, hem de öğretmenlerimiz okullarını yeni öğretim yılına hazırlamak için canla başla hem okulun içinde hem de dışında boya ve temizlik yaptığını gördük. Bu bizleri çok mutlu etti. Bizler de arkadaşların yaptığı bu çalışmaya, sevincine ve iş birliğine ortak olmak istedik. İl Milli Eğitim olarak hem okulumuza hem de öğretmen ve idarecilerimize destek olmak istedik" dedi.

Öğrencilerin kendilerini iyi hissetmeleri için böyle bir projeye başladıklarını söyleyen Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Levent Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ve velilerimiz okul açılacak mı açılmayacak mı kaygısındalardı. Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda 31 Ağustos'ta İnşallah açacağız okullarımızı. Bizler de hem ruh halleri farklılaşsın, farklı bir ortama geldik desinler diye okulumuzu renklendirelim istedik hem de okulumuzun açılacağını velilerimizin gönlüne yerleştirme amaçlı bu projeye başladık. Projede de sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarımız, müdür yardımcılarımız ve memurumuz destek verdiler. Sağ olsunlar proje bitmek üzere ve İnşallah güzel bir yüzle öğrencilerimizi karşılayacağız okulumuzda. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde temiz bir ortam bulacaklar. 6 kişilik bir ekiple okulumuzun komple duvar demirlerini boyadık. İçeride sınıflarımızın birkaç tanesinde seminer salonumuzu boyuyoruz şu anda. İnşallah birkaç güne de bitecek çalışmalar. Biz bakanlığımızın önerdiği tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile. Kitap okuyarak gelirlerse de hem kendilerini geliştirecekler hem de derslerde daha da rahat edeceklerdir.

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Son dakika haberleri: Öğretmenler kolları sıvadı, okulu boyadı

Kaynak: İHA

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