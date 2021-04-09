Son dakika haber | ÖĞRENCİSİNE İSTİSMARDA BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ÖĞRETMENE 30 YIL HAPİS İSTEMİ

Son dakika gelişmesine göre KARTAL'da bulunan özel okulda, 5 yaşındaki öğrenci S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan yüzme öğretmeni S.A.'nın 30 yıla kadar hapsi istendi.

KARTAL'da bulunan özel okulda, 5 yaşındaki öğrenci S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan yüzme öğretmeni S.A.'nın 30 yıla kadar hapsi istendi. Sanık savunmasında suçlamayı reddederken ara kararını açıklayan mahkeme tutuklama talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada mağdur çocuğun avukatları da hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, mağdur çocuğun beyanlarını ve pedagog ifadelerini yineledi. Savcı, mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün görünmediğini ve yine yaşına göre sebepsiz yere birini suçlama bilincinin de olmayacağını gibi hususları değerlendirdiğini belirtti.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı sanık S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca mütalaasında sanığın tutuklanmasını talep etti. Şikayetçi avukatları mütalaanın ardından sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediğini belirterek savunma hazırlamak için süre istedi.

BEN BASİT BİR BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYİMMütalaaya karşı sözü sorulan sanık S.A. "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben basit bir beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukla herhangi bir yalnız kalmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bir sürü öğrencim ve kendi evladım vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilmesini ve hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında verilen adli kontrol talebinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı sanık avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı Ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı öne sürülüyor. İddianamede sanığın mağduru çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. İddianamede sanık S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Berivan Koca "Bizler KADEM olarak dosyanın geldiği aşama, mağdur ve tanık beyanları ile adli tıp raporları doğrultusunda 4 yıldır süren davanın bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor. Mahkemenin sanığı en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarda önemli psikolojik, davranışsal sosyal ve bilişsel sorunlara yol açan cinsel istismarın önlenmesi için KADEM olarak verdiğimiz mücadelede kamuoyunu da mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı