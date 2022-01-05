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Son dakika haberleri: Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Kayseri'nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde; kayak yapmak için Erciyes Dağı'na gelen Erciyes Üniversitesi Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kayak yapmak için Erciyes Dağı'na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Özkan S.'nin kullandığı midibüs; Hacılar İlçesi'ne bağlı Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bir öğrenci de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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