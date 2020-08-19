Son dakika haberleri... Öğrenciler "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada eğitim almaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Öğrenciler "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada eğitim almaya başladı

Son dakika haberi: Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında yürüttüğü "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle öğrencilere doğada uygulamalı eğitim başladı.

Son dakika haberleri... Öğrenciler
19.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:50

Iğdır Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında yürüttüğü "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle öğrencilere doğada uygulamalı eğitim başladı.

10 gün sürecek proje kapsamında, öğrencilere önce Iğdır Üniversitesi Konferans Salonu'nda "Dünya Yuvarlaktır, Ultrasonik Sensör Uygulamaları, Toprağımız Temiz Kalsın" başlıklı eğitimler verildi.

Bu eğitimin ardından Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'ndaki madene götürülen öğrenciler, tuz madenleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Halfeli beldesindeki ormanda düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilere, "Doğada Yardıma İlk Kim Koşar?", "Bitkilerden Müze Olur mu?" ve "Doğada Nefes Alıyorum" konulu dersler verildi.

Program hakkında AA muhabirine bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Okan Özbakır,, TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında çocuklara kaya tuzunun oluşumu hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Özbakır, öğrencilerin gün boyu farklı etkinliklerle doğayı öğrendiklerini belirterek, "Tuz Dağı'nı gezen çocuklara, tuzun nasıl oluştuğunu, nerelerde kullanıldığını, ekolojik yapısını anlattık. Bugün yine projemizin diğer kısımlarında bölgemizin farklı coğrafi, ekolojik, sosyal, bilimsel, teknolojik ve kültürel yönlerini de kapsayacak biçimde doğanın gerçek dilini kullanarak eğitim vereceğiz." dedi.

Projeye katılmaktan çok zevk aldığını belirten 7. sınıf öğrencisi Zeynep Büşra Uçan, "Bu proje sayesinde doğal alanlarda gezme fırsatı buldum. Doğada gezerken, dokunarak, hissederek uygulamalı şekilde derslerimizi görüyoruz. Uygulamalı ders gördüğümüz için çok eğlenceli oluyor ve konuları daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Efe Taşdemir ise "Okulda, kapalı mekanlarda gördüğümüz dersleri burada, doğada yaşayarak yerinde gördük. Burada aldığımız eğitimler sayesinde arkadaşlarımıza da bilgilerimizi aktarabileceğiz. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Arazide uygulamalı sürdürülecek proje kapsamında Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli 20 öğrenci, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Iğdır, Kars, Ağrı ve Artvin'de doğada aktif olarak 10 günlük eğitim alacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Aamir Khan İrem Derici Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Öğrenciler "Serhat'ın Çocukları Doğada" projesiyle doğada eğitim almaya başladı - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:18:41. #1.15#
title