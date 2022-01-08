Son dakika haberleri! Oğlunu teslim etmek istemeyen anne polisin belindeki silahı aldı... O anlar kamerada

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Oğlunu teslim etmek istemeyen anne polisin belindeki silahı aldı... O anlar kamerada

Polis aranan kişiyi yakalamak için hareket halindeki otomobilin şoför mahalline girdi

Yaşanan arbededen istifade eden şahıs kaçarken anne ve baba gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı almaya gelen polisler anne ve babanın mukavemetiyle karşılaştı. Otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şahsı durdurmak için aracın ön camından içeri girmeye çalışan polisin belindeki silahı alan anne ortalığı karıştırdı. Aranan şahıs yaşanan hengame sırasında kaçmayı başarırken anne ve baba gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yürekleri ağızlara getiren olan geçtiğimiz gün Örnek Mahallesi 1527 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.L.S.'nin sağlık ocağına geldiği ihbarı üzerine adrese giden Asayiş Büro Amirliği görevlileri mukavemetle karşılaştı. N.L.S. otomobile binip kaçmak isterken anne ve babası görevli polislere mukavemette bulundu. NLS-'nin hareket halindeki otomobilin ön camından beline kadar giren sivil polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmaya çalışırken bu arada anne ise sivil polisin belindeki silahı alınca ortalık biranda karıştı. Silahının alındığını fark eden polis, hemen harekete geçip yere düşen silahın ateş almasını önlemeye çalışırken, yaşanan arbededen faydalanan N.L.S. önündeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmayı başardı.

N.L.S.'nin anne ve babası olay sonrası polise mukavemet ve şüphelinin kaçmasına yardım etme suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaçan N.L.S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.