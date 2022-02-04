"OĞLUM İÇİN" DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"OĞLUM İÇİN" DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BAYRAMPAŞA'da sokak ortasında bir kişi "oğlum için" diyerek havaya ateş etti.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da sokak ortasında bir kişi "oğlum için" diyerek havaya ateş etti. O anları yanındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Terazidere'de meydana geldi. Elindeki tabancayla sokağa çıkan Nurettin İleri, "Oğlum için sıkıyorum" diyerek havaya ateş etti. İleri'nin sokak ortasında gündüz vakti havaya ateş etme anlarını da yanındaki bir kişi kaydetti. İhbar üzerine Bayrampaşa Asayiş Şube ekipleri, İleri'yi yakalayarak gözaltına aldı. İleri'nin elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirtildi.

OĞLUM İÇİN DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ

OĞLUM İÇİN DİYEREK HAVAYA ATEŞ ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayrampaşa, Oğlum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title