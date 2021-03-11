Oğlu tarafından kurşunlanarak öldüren şahıs toprağa verildi

Oğlu tarafından kurşunlanarak öldüren şahıs toprağa verildi Zonguldak'ta dün gece yarısı oğlu tarafından evinin önünde kurşunlanarak öldürülen maden işçisi Yalçın Karadöngel memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Oğlu tarafından kurşunlanarak öldüren şahıs toprağa verildi

KARABÜK - Zonguldak'ta dün gece yarısı oğlu tarafından evinin önünde kurşunlanarak öldürülen maden işçisi Yalçın Karadöngel memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta yaşanan olayda, iddialara göre 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerin yaptığı araştırmada cinayet zanlısı olarak Karadögel'in oğlu Emirhan Karadöngel gözaltına alınmış ve ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisi Karadöngel'in cenazesi memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine gönderildi. Kalaycılar Mahallesi Merkez camiine getiren Karadöngel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılındıktan sonra aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI