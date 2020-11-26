Son dakika haberleri: Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

26.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:42
Son dakika haberleri: Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni hizmet binasına taşınan Of ilçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yeni hizmet binasına taşınan Of ilçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Sarıalioğlu, ziyaretinde bir araya geldiği İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni hizmet binasının jandarma teşkilatının gücüne güç katacağını ifade eden Sarıalioğlu, "Of'umuz için ortak akılla hareket edecek, hep birlikte çalışacağız. Ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarlık ve özveriyle çalışan zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren jandarma teşkilatımız, göz bebeğimizdir." ifadesini kullandı.

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Ziyarette, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of Belediye Meclis üyeleri Ömer Çakıroğlu ve Timuçin Sarıalioğlu da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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